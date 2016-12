Andreea Mantea are un nou iubit celebru

Luni, 30 Septembrie 2013

Andreea Mantea a recunoscut că are o relație cu Gabi Bădălău, fostul iubit al Ramonei Gabor. În vara lui 2013, într-o dimineață răcoroasă, Gabi Bădălău se asigură că Andreei Mantea nu îi lipsește absolut nimic, cuprinzând-o tandru în brațele lui, ca să o încălzească, și ajutând-o să bea suc cu paiul.„Andreea are atât de multe calități încât nu le pot spune la telefon. E o fată deosebită, e o femeie foarte frumoasă și e OK din toate punctele de vedere. Suntem OK și ne bucurăm că suntem OK”, declara Bădălău la scurt timp după ce o întâlnise pe cea care i-a devenit acum iubită oficială.Acum, însă, cei doi nu se mai ascund. Gabi Bădălău și-a postat pe Facebook imagini cu el și Andreea Mantea împreună, în tandrețuri.„O să devină un clișeu toată treaba asta cu frigul și căldura. M-a încălzit! Nu a fost de ajuns focul de la șemineu și am avut nevoie și de brațele lui”, a declarat Andreea Mantea.Cunoscut fiind faptul că Gabi este un băiat foarte generos cu iubitele lui, printre care s-au numărat Ramona Gabor și Raluca de la Bambi, tânărul a fost întrebat ce cadou i-a făcut Andreei de ziua ei.„Multă dragoste! Foarte multă atenție! Oficial ne merge bine”, s-a lăudat fosta prezentatoare TV.