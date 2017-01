Andreea Ibacka: „Eu şi Cabral vorbim pe tema copiilor de câţiva ani deja!“

Andreea Ibacka: „Eu și Cabral vorbim pe tema copiilor de câțiva ani deja!“

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Ibacka își dorește să devină mamă cât mai curând. Vedeta a mărturisit că acest subiect a fost discutat cu soțul ei, Cabral, dar momentul a fost amânat din cauza proiectelor profesionale. Cabral are o fetiță pe nume Inoke, în vârstă de 10 ani, rezultată din casătoria cu Luana Mitran.„Vorbim pe tema asta de câțiva ani deja. Amândoi ne dorim copii, dar am amânat momentul pentru că am fost mereu prinși cu diferite proiecte profesionale. Și ne-am răsfățat puțin, copilărind în doi. Dar o să vină și ziua cea mare”, a declarat, pentru Ring, Andreea Ibacka.Între timp familia Ibacka s-a mărit cu încă un membru, necuvântător însă. Cabral și soția sa, Andreea, și-au cumpărat o cățelușă de companie, pe nume Tiara.