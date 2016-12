Andreea Ibacka: „Bărbaţii au de unde alege”

Andreea Ibacka: „Bărbații au de unde alege”

Ştire online publicată Vineri, 26 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Ibacka a vorbit într-un recent interviu despre felul în care consideră că poate fi cucerit un bărbat și despre cum se poate face acest lucru într-o manieră inteligentă.„De vreo câteva sute de ani, s-a împământenit pe aici, pe la noi prin bătătură, ideea că bărbatul trebuie musai să cucerească femeia. Și nu invers! Să o curteze asiduu și... să-i facă vilă cu piscină, dacă se poate. Să-i scrie poezii, să-i facă declarații de iubire, să-i sărute mâna, să-i aducă flori, să-i deschidă ușa și s-o apere de-o lume întreagă. Toate astea ca s-o cucerească. Sau, și mai bine, ca s-o dea gata definitiv, așa cum se laudă pe blog că a făcut al meu soț. Cu mine, adică. Bine, așa-i în teorie, că-n practică... bărbații galanți și fermecători, sinceri și îndrăgostiți - de-o singură femeie - sunt destul de puțini. Dar asta-i situația, trebuie să-i căutăm bine sau să-i modelăm noi. Cu calm și cu răbdare, fiindcă până și recensământul le e favorabil. Suntem de trei ori mai multe femei decât bărbați. Ceea ce înseamnă că, oricât de multe defecte le-am găsi noi, ei, bărbații, au de unde alege”, a spus Andreea Ibacka, scrie clickvedete.ro.