Andreea Esca pozată de soţ

Andreea Esca pozată de soț

Ştire online publicată Marţi, 28 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebată cum s-a hotărât să slăbească, Andreea Esca răspunde: „Nu pot să spun. Dar a existat un moment în care m-am hotărât și, chiar dacă au mai fost asemenea zile din viață în care am zis că o să renunț să mai mănânc dulce, o să renunț să mai mănânc seara și, mă rog, reușeam pentru câteva zile sau pentru o săptămână, două, și pe urmă abandonam. De data aceasta, am fost hotărâtă să nu mai abandonez și cred că m-a ajutat foarte mult și faptul că în afară de această mică dietă, am început să fac un fel de pilates de care m-am îndrăgostit. Și faptul că n-am mai lipsit nici o zi de la antrenament (se face aproape un an de zile de când fac constant, de trei ori pe săptămână) m-a ajutat foarte mult să văd și rezultatele destul de repede”.Când vine vorba despre regimul alimentar, vedeta Știrilor Pro TV spune că nu a ținut niciun regim și nu a făcut excese: „Ce mi-am propus și am reușit a fost ca o lungă perioadă de timp să nu mai mănânc pâine decât dimineața. Deci mâncam o felie de pâine prăjită dimineața înainte să beau cafeaua, după care nu mai mâncam absolut deloc pâine, paste, cartofi, absolut nimic care îngrașă. Și am mâncat pește cu salata, salată simplă”.Andreea se apropie de 40 de ani și revista „Ce se întâmplă, doctore?” a întrebat-o cum i se pare viața la această vârstă: „Acum, e adevărat se pare că e o vârstă la care nu m-am gândit niciodată. Adică totul era așa... dacă mă întrebai, spuneam: asta o să fac mai încolo pe la 40 de ani. Și acum nu-mi vine să cred că am ajuns. Pe de altă parte, sunt mulțumită, sunt fericită”.Vedeta nu exclude ideea ca într-o zi să folosească acid hialuronic sau botox: „Nu mi se pare exclus ca într-o zi să consider că am prea multe riduri și că poate ar trebui să îmi pun acid hialuronic sau botox. Am să mă gândesc. Dacă într-o zi o să mă deranjeze foarte tare, cred că am să mă gândesc”.Andreea vorbește în interviul din Ce se întâmplă, doctore? și despre stilistul ei și despre noua ei garderobă: „Alexia m-a pus să-mi iau alți blugi, chiar dinainte să slăbesc atât, când abia începusem să slăbesc (...) Ea este stilistul meu acum, mă duc cu ea, nici măcar nu mai ies să mi le aleg. Intru în cabină și ea mi le aduce. (...) În rest, eu port rochii destul de mult și cam acolo am rămas, că îmi plac foarte mult. Sunt ușor de purtat, nu trebuie să te gândești să asortezi jos cu sus și mi se par feminine”.