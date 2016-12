Andreea Esca a slăbit practicând Pilates

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Esca a descoperit exercitiile de pilates si se simte excelent! Sambata, de la ora 10:00, in prima editie din acest sezon al emisiunii Ce se intampla, doctore?, vedeta Pro Tv marturiseste ca prin pilates a reusit sa scape de kilogramele in plus, fara sa-si dezvolte excesiv musculatura si, in acelasi timp, sa-si intareasca musculatura piciorului accidentat la schi in urma cu un an si jumatate.Andreea dezvaluie telespectatorilor Pro Tv care sunt exercitiile ei preferate, iar kinetoterapeutul care a ajutat-o sa se recupereze povesteste cum a facut ca Andreea sa poata reveni cat mai repede dupa accident la pupitrul Stirilor Pro Tv.In aceeasi editie a emisiunii, cei care traverseaza o perioada stresanta si se simt coplesiti de sarcinile de la serviciu afla ca ar putea castiga un plus de vitalitate cu ajutorul unei diete energizante, la care apeleaza, de obicei, sportivii de performanta.Jucatoarea de tenis Sorana Carstea recomanda ca pastele sa fie servite in prima parte a zilei, iar bananele, sub forma de gustare, in timp ce campioana mondiala la fitness, Diana Oprea, mizeaza pe nutrientii din salate. In noul sezon al emisiunii, care va incepe din 17 septembrie, Oana Cuzino promite sa se preocupe in continuare de sanatatea si tonusul telespectatorilor Pro Tv.„Vom incerca sa furnizam cat mai multe idei pe care romanii sa le adopte si sa le introduca in stilul lor de viata, astfel ca, in scurt timp, sa ne mandrim si noi cu generatii de oameni sanatosi si activi”, a declarat frumoasa prezentatoare. Nici preocuparea pentru frumusete, o trasatura atat de ravnita, nu va fi neglijata in noul sezon al emisiunii.„Incercam sa ajutam romancele sa isi pastreze pana la varste inaintate celebra frumusete, prin ingrijire sustinuta, prin hrana selectata mai atent, prin practicarea miscarii, gestionarea mai atenta a greutatii, mai ales in timpul sarcinii sau pe masura ce inainteaza in varsta”, a mai precizat vedeta Pro Tv.„Mereu ne documentam in legatura cu suplimentele ce trebuie introduse in alimentatie si care ajuta astfel la conservarea sanatatii si tineretii intregului organism”, a marturisit prezentatoarea emisiunii, Oana Cuzino.