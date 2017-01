Andreea de la „Mondenii” joacă teatru în vitrina unui magazin

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Absolut love”, un spectacol de teatru în regia lui Titus Scurt, după piesa „What the night is for” a cunoscutului dramaturg Michael Weller, a fost jucat joi seară în vitrina unui concept store din București. Piesa „What the night is for” (2002) expune, într-o cameră de hotel, drama a doi îndrăgostiți, care se reîntâlnesc după 10 ani de existențe separate. Fiecare a încercat să-și construiască, în acest interval, propria familie. O cină romantică se transformă, pe nesimțite, într-un prilej de meditație asupra dorințelor, neîmplinirilor, căutărilor personale, dar poate deveni și începutul unei noi promisiuni. O piesa intensă, preluată cu titlul „Absolut love” de către tânărul regizor Titus Scurt, jucată de actorii Andreea Gramoșteanu (membră Mondenii) și Marin Grigore, pusă în scenă în ambianța neconvențională a concept store-ului Spatio Studio de pe str. Smârdan 27, din București, în scenografia elegantă a Corinei Gramoșteanu. „Am tradus piesa împreună cu cei doi protago-niști, Andreea Gramoșteanu, actriță la Teatrul foarte Mic din București și care face parte din proiectul «Mondenii» și cu Marin Grigore, actor la teatrul «Tony Bulandra», din Târgoviște. M-am gândit la ei din primele clipe în care am citit piesa. Ca proiect independent, aveam mai multă libertate, puteam să o facem pe gustul nostru. Noi credem că gustul nostru se apropie foarte mult de cel al publicului. Îi așteptăm la spectacol pe cei pasionați nu neapărat de teatru, cât de sentimente autentice”, a declarat joi seara, regizorul piesei. Michael Weller este un dramaturg cu studii muzicale, care revine în piesele și scenariile sale asupra unor subiecte cum ar fi efectele războiului din Vietnam, prin extensie, ale politicii anilor ’60, dar și complicațiile relațiilor de cuplu. El este autorul scenariului celebrului musical „Hair” din 1979, al scenariului de film „Ragtime” („Vremuri de restriște”, 1981, nominalizat la Oscar un an mai târziu), regizate de cunoscutul regizor Milos Forman, dar și al pieselor „Moonchildren” (1971) („Copiii lunii”) și „Spoils of war” (1988) („Răsfățați de război”,), jucate pe cele mai importante scene londoneze și americane de teatru. Piesa „Absolut love” va avea premiera pe 2 aprilie, în Clubul La Scena, din București.