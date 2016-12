Andreea Berecleanu: „Prezentatorul meu preferat pleacă la Guvern“

Joi, 10 Mai 2012

Andrei Zaharescu a fost numit de Ponta în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului. Soția sa, Andreea Berecleanu a postat pe pagina ei de Facebook părerea pe care o are despre această schim-bare din viața familiei lor.„Ce mai faceți? Ați auzit ultima știre? Prezentatorul meu preferat pleacă purtător de cuvânt al Guvernului. De câte ori am fost întrebată cum e viața în doi la același serviciu, am răspuns răspicat: ideal! :) Dacă aveți șansa să fiți alături de persoana iubită, și nu numai acasă, nu o ratați! Noi ne-am bucurat ani mulți de acest privilegiu. Andrei a plecat din televiziune, pentru o perioadă, iar eu îi sunt alături așa cum i-am fost în acești 15 ani. Dincolo de ecran, dar din altă ipostază, știu sigur că își va face meseria cu aceeași pasiune și seriozitate”.