Andreea Bănică ştie cum să scape de fanii prea insistenţi

Andreea Bănică știe cum să scape de fanii prea insistenți

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este celebră, frumoasă și implicit are mulți fani. Cu toate acestea, unii fani sunt foarte insistenți, chiar agasanți. Andreea Bănică a povestit că a trecut prim momente mai puțin plăcute, cauzate de un admirator fanatic:„Am pățit în București o fază foarte «drăguță», dacă pot spune așa. Pentru că veneam de la mare eram în pantaloni scurți, ca și acum, și umblam pe stradă. Și într-o zi am observat că sunt urmă-rită, de dimineața până seara, de un singur individ, care mergea după mine peste tot”, a povestit cântăreața la emisiunea „Răi da’buni”.Cum a reușit Andreea să scape de insistența necunoscutului? „În ce autobuz mă urcam, se urca și el. La fel și la tramvai. Venea după mine. M-am speriat foarte tare. Nici nu mai știu cum am scăpat de el. Am două fuste lungi până în pământ și nu m-a mai urmărit nimeni. Eram foarte liniștită sub fusta mea, n-am avut nici o treabă”, a povestit Andreea Bă-nică, care a stins pasiunea obsedatului cu un stil vestimentar mai puțin îndrăzneț.