Andreea Bănică: "Soţul meu a fost primul şi singurul bărbat din viaţa mea..."

Andreea Bănică: "Soțul meu a fost primul și singurul bărbat din viața mea..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deși sunt împreună de 17 ani, iar zvonurile potrivit cărora a exista infidelitate în relația lor, Andreea și Lucian se iubesc extrem de mult și au reușit să păstreze aprinsă flacăra pasiunii, scrie showbiz.ro."Da, și după atâția ani, eu încă mai cred că bărbatul meu este cel mai frumos. Mă simt extrem de atrasă de el. Și știu că și el de mine. Noi mereu ne facem complimente. El mă face să mă simt o femeie frumoasă. Este adevărat, și eu am grijă să mă vadă întotdeauna aranjată. Femeile înțeleg prin asta că trebuie să fie mereu machiate. Nimic mai greșit. O femeie trebuie să fie mereu curată, să miroasă a curat, să aibă părul coafat, unghiile mereu făcute. Mai aud femei care spun că nu au cu săptămânile relații intime cu partenerii lor de viață. Nu este deloc ok, la mine nu există așa ceva. Sexul este foarte important într-o relație, așa cum este și încrederea", a mai spus Andreea Bănică.Mai mult, vedeta a completat: "Soțul meu a fost primul și singurul bărbat din viața mea. Am fost virgină și mă mândresc cu acest lucru. Am întâlnit de-a lungul vieții mulți bărbați care m-au curtat, unii dintre ei chiar atrăgători, însă niciodată nu m-am gândit să îmi înșel soțul. Nu m-am gândit niciodată cum ar fi să fac dragoste cu un alt bărbat. Eu nici nu concep să mă sărute altcineva în afară de Lucian, dar să ajung la un alt nivel...", a declarat frumoasa cântăreață, pentru Cancan.ro.