Andreea Bănică, desfiinţată: „Ce să auzi, când tu faci Playback?“

Andreea Bănică, desființată: „Ce să auzi, când tu faci Playback?“

Ştire online publicată Vineri, 09 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Festivalul Amara din ultimul weekend s-a lăsat cu scântei. Niște probleme tehnice au declanșat un conflict între Andreea Bănică și băieții de la trupa Talisman. Chitaristul formației, Alberto Bolocan, a ironizat-o pe blondă că a făcut playback.„Andreea Bănică, în spatele scenei: Vai, ce sonorizare... nu-mi aud vocea! Păi, iubita mea, ce să auzi când tu faci playback la festival și te dai că, (sic!) cânți live în direct? Mai bine au cântat concurentele, cu mici scăpări, poate, dar s-a văzut efortul depus. Nu am nimic personal cu Andreea Bănică, așa s-a nimerit, ce am scris e valabil și pentru alte soliste vedete”, a scris acesta pe Facebook.În replică, Lucian Mitrea, impresarul Andreei Bănică, spune că sonorizarea a fost jalnică.„Microfonul făcea microfonie maximă. A fost cel mai prost sunet din ultimii trei ani de la un concert în aer liber, sub orice nivel care se acceptă la un festival. Și, totuși, în condițiile astea, Andreea a cântat câteva piese live. Altul se dădea jos de pe scenă. Publicul a fost minunat. La un moment dat, s-a făcut beznă, au sărit siguranțele. A fost o pauză de cinci minute între piese. După asta, i-am transmis Andreei să nu mai câte live”, a spus Lucian Mitrea, care are și o explicație pentru comentariile făcute de chitaristul Alberto Bolocan la adresa Andreei: de organizarea festivalului de la Amara s-a ocupat Larisa Oprea, soția lui Alin Oprea, liderul formației Talisman, scrie Click.ro.