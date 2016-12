Andreea Bănică: „Am învăţat să spun nu!”

Andreea Bănică: „Am învățat să spun nu!”

Ştire online publicată Luni, 29 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bănică este una dintre cele mai frumoase vedete din industria muzicală autohtonă, iar frumusețea se datorează unui stil de viață echilibrat. Despre alimentația sa, solista a mărturisit că se află într-o dietă permanentă. Cu toate acestea, vedeta în vârstă de 34 de ani a dezvăluit că, deși a învățat să-și refuze micile plăceri vinovate, când vine vorba de dulciuri, blonda cedează cu ușurință. Ba mai mult, Andreea are mână liberă de la antrenorul ei personal, astfel că două zile pe lună cântăreața are voie să-și satisfacă orice poftă culinară.„Dulciurile îmi plac cel mai mult și cred că majoritatea sunt înnebuniți după dulciuri, însă am învățat să spun NU de-a lungul timpului și atunci când nu trebuie să mănânc, nu mănânc. Dar am și două zile pe lună să zic așa - deocamdată - în care îmi fac de cap și antrenorul mi-a zis să mănânc orice”, a dezvăluit Andreea Bănică, pentru perfecte.ro.