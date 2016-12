Dezamăgită în dragoste

Andreea Bănică a vrut să se arunce în lacul Techirghiol

Ştire online publicată Marţi, 12 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bănică a dezvăluit la emisiunea „D-Paparazzi” că în trecut a vrut să se sinucidă, din cauza unor probleme intervenite în relația ei cu Lucian. „Prima mea decepție în dragoste, și singura, a fost la un moment dat când m-am certat cu Lucian. Atunci am spus că o să îmi pun un ștreang de gât și o să mă arunc în lacul Techirghiol”, a declarat Andreea. Cu toate acestea, cei doi au reușit să treacă peste greutăți și Andreea susține că Lucian este în continuare sufletul ei pereche. Cântăreața spune că are încredere în soțul ei și că are cu acesta o relație modernă. Artista recunoaște că Lucian „se uită după femei ca orice bărbat” și fiind foarte jucăuș, îi dă voie „să ciupească fetele”. „El știe ce mă deranjează și ce mă supără. Eu am prieteni și prietene cu care se joacă, el e o fire jucăușă. Îi place să ciupească fetele, să se joace. Cu mine nu poate face asta, că nu-mi place. Îl las să se joace, să le tragă, chipurile, de sutien, chiar și atunci când sunt de față”, a declarat artista cu ceva timp în urmă.