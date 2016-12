Andreea Bălan vrea să se mărite şi să facă un copil cu Keo

Andreea Bălan vrea să se mărite și să facă un copil cu Keo

31 Mai 2012

Andreea Bălan se iubește de șase ani cu Keo, însă intenționează doar pe la 30 de ani să se căsătorească și să facă un copil. Îndrăgostită de muzică, dar și de iubitul ei, Andreea Bălan are numai cuvinte de laudă la adresa lui Keo și a relației lor.„Dacă eu aș deschide subiectul, poate am merge în zona căsătoriei. Mie nu mi-ar plăcea să mi se zică «doamnă», prefer «domnișoară». Cum ar fi să merg în club să scot biciul și ei să spună: «Doamna Andreea ne-a biciuit! » Voi fi așa atâta timp cât publicul o cere, lumea vrea să fie biciuită. Sunt chemată peste tot și meseria mea nu se leagă cu statutul de femeie măritată. Când ești căsătorită și poate ai un copil, trebuie să schimbi ceva. Nu poți fi mamă și să apari pe scenă în body. Noi avem o viață frumoasă și de aia am rezistat. De ce să nu mai stăm împreună, să fim siguri, și poate la 30 de ani o să fac un copil și o să mă mărit, vreau să îmi bucur părinții. Eu am afaceri și nu simt că m-am maturizat suficient de mult, chiar dacă am șase ani de relație cu Keo”, a spus energica cântăreață.„Keo nu are defecte, eu am. Sunt colerică, mă enervez repede, dar îmi trece la fel de repede. Eu nu gătesc, o fac rar, dar doar ca să supra-viețuiesc. Fac supă la plic și întorc ouăle. În general comandăm. Iubitul meu are o pasiune pentru bucătărie, face specialități elvețiene. Sunt foarte sensibilă, chiar dacă în 14 ani de carieră nu ar trebui să fiu de-ranjată despre lucrurile rele spuse despre mine. Despre cele care roiesc pe lângă Keo, nu mă deranjează, nu sunt acolo să le văd [...] Keo e foarte calm, am găsit înțelegere lângă el. Defectele lui sunt calități pentru mine. Este un artist foarte bun, are un simț al umorului foarte dezvoltat, a impresionat multă lume. E foarte amuzant. Eu sunt foarte ambițioasă, mut munții din loc, muncesc mult cu echipa”, a povestit Andreea Bălan.Sursa: libertatea.ro