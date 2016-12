Andreea Bălan, primele declaraţii despre noul iubit: "Mi s-a schimbat viaţa"

Andreea Bălan, primele declarații despre noul iubit: "Mi s-a schimbat viața"

Ştire online publicată Luni, 30 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

S-a despărțit de Keo după o relație de nouă ani și a suferit enorm când a aflat că a fost înșelată. Însă Andreea Bălan și-a pus viața din nou pe picioare și chiar iubește din nou.Blonda a cunoscut un bărbat minunat, grație verișoarei sale. Deși noul iubit e din America, Andreea nu se teme că distanța va dăuna relației. Cântăreața știe că iubirea lor e suficient de puternică pentru a rezista și Andreea e fericită că viața i s-a schimbat în bine."Mi-ar fi plăcut să stau mai mult în SUA, dar am concerte. O să mai plec în America. Eu am mai fost la New York, de data aceasta am cunoscut mai mulți prieteni de-ai verișoarei mele Ligia. De ziua mea am fost la un bar, zgârie-nori. Ligia mi-a schimbat viața, mi-a făcut cunoștință cu o persoană specială. Este foarte bine, sunt foarte fericită, mă bucur că viața m-a răsplătit atât de repede. Sper să dureze, să-mi îndeplinesc visele. Mă bucur că după un eșec mi s-a schimbat viața atât de repede, sunt fericită. Îmi plac foarte multe lucruri la el. Cel mai important este că mă iubește pe mine, neștiind cine sunt eu. În Barcelona a fost dragoste la prima vedere, a existat atracție din prima. Dacă există iubire, distanța nu este o problemă", a declarat Andreea la Antena Stars, scrie click.ro.