Andreea Bălan nu ştie dacă iubitul ei e bogat sau nu: "Nu mă interesează lucrurile astea"

Andreea Bălan nu știe dacă iubitul ei e bogat sau nu: "Nu mă interesează lucrurile astea"

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan e atât de fericită în brațele noului ei iubit, americanul Michael, încât nu e interesată deloc de situația lui financiară."El nici nu-și dă seama... Eram la New York, iar la TV apăruseră niște reportaje cu noi. I-am spus și mi-a zis "E ok, nu-ți face griji". Eu am viză pe 10 ani pentru SUA. I-am cunoscut și o parte din familie. Există o diferență de mentalitate și îmi place foarte mult lucrul ăsta. Sunt fericită. Părinții mei l-au cunoscut pe Michael și sunt fericiți", a declarat blonda la emisiunea "Un show păcătos".Cât despre situația financiară a iubitului despre care a spus că se ocupă cu organizarea evenimentelor... "Nu întreb aceste lucruri (n.r despre situația lui financiară), nu mă interesează. Eu am tot ce îmi doresc, am realizat foarte multe, așa că nu am nevoie ca un bărbat să fie milionar", a mai spus Andeea Bălan, scrie click.ro.