Andreea Bălan / Dezvăluiri negre din culisele trupei Andrè

Ştire online publicată Joi, 30 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Impresarul Marius Gavrilă a reaprins scandalul dintre Andreea Bălan și tatăl ei, Săndel Bălan, odată cu publicarea cărții "Cheia succesului meu". Autorul descrie, printre rânduri, cum a salvat-o pe fosta solistă a trupei Andrè din casa părintească din Ploiești. Blonda îi recunoaște impresarului meritul de a-i fi găsit un apartament în București, dar, cu acest prilej își acuză tatăl, pe Săndel , că doar el știe ce încasări a înregistrat trupa Andrè, scrie libertatea.ro.La vârsta de 19 ani, Andreea Bălan s-a săturat să mai locuiască sub același acoperiș cu tatăl ei și, disperată, a apelat la ajutorul impresarului său de atunci, Marius Gavrilă. El a povestit despre acest capitol delicat din viața solistei: "Furturile de fete de la domiciliu în plină noapte sunt povești speciale, ce implică riscuri, sacrificii, dar țes istorii de neuitat. Printr- o astfel de operațiune nocturnă am ajutat- o pe Andreea Bălan să-și câștige independența. Avea 19 ani și după o copilărie și-o adolescență sacrificate în schimbul popularității și a unei posibile bunăstări, muncea degeaba. Copil muncitor mai ceva ca o furnicuță, Andreea ajunsese să plătească de ceva vreme greșelile părinților săi naivi, care au semnat, fără să conștientizeze repercusiunile sale, un contract de impresariat păgubos și strict.După câteva luni de management chior, Andreea înlocuise dezamăgirea cu lipsa de încredere în familia sa, mai precis aproape non-stop se certa cu tatăl ei. M-a alarmat spunându-mi hotărât: «Vreau să mă mut în București». A doua zi am rezervat un apartament cu chirie în București. Departe de familia ei, a învățat să trăiască, s-a maturizat singură și a ajuns prin propriile puteri un artist consacrat", completează sursa citată.Andreea Bălan și Andreea Antonescu au câștigat sute de mii de dolari cât au fost împreună. Însă în timp ce colega ei și-a cumpărat un apartament în București, Bălanca s-a văzut nevoită, la 19 ani, să se mute în Capitală, cu chirie. Gurile rele susțin că Săndel Bălan , cel care încasa banii de la concertele fiicei sale, n-ar fi pus nimic pe numele Andreei, dimpotrivă, și-a achiziționat el un Peugeot 206 decapotabil, și-a făcut un studio muzical și și-a deschis un plafar. Bălanca a luat-o de la zero când s-a mutat în Capitală și, în scurt timp, a strâns 80.000 de euro pentru plata unui apartament de lux. Din păcate, nu s-a putut muta în el, construcția fiind întreruptă, din cauza lipsei de fonduri. Solista locuiește acum împreună cu iubitul ei, Keo, în vila acestuia.