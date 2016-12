Bianca Drăgușanu:

„Andreea Bălan dansează cel mai bine din România”

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu este foarte nerăbdătoare să ajungă în ringul viselor de la Pro TV.Roșcata recunoaște că nu este un talent înnăscut, dar speră să se ridice la așteptările celor patru jurați. Ea nu a mai avut parte de o astfel de experiență motiv pentru care și-ar dori să învețe să danseze vals ca în filmele romantice. Ea o apreciază pe Andreea Bălan din punct de vedere coregrafic și mărturisește că a studiat-o cu atenție de când a acceptat să participe la „Dansez pentru tine”.„Andreea Bălan dansează cel mai bine din România, pe care, recunosc, am studiat-o de când am acceptat să particip la Dansez pentru tine. Am urmărit cu atenție toți participanții, iar Andreea mi s-a părut excepțională. Am fost informată de la început că acest show presupune un efort fizic foarte mare și o și mai mare implicare emoțională. Abia aștept să înceapă competiția, să-mi cunosc partenerul, pentru că sunt pregătită din punct de vedere psihic. Vreau să-i aduc multă bucurie și să-i alin viața”, a mărturisit Bianca, pentru Pro TV.