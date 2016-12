Andreea Bălan a refuzat 20.000 de euro de la Playboy

Vineri, 30 Martie 2012

În ciuda aspectului fizic de invidiat, Andreea Bălan nu dorește nici în ruptul capului să se dezbrace într-un pictorial destinat unei reviste pentru adulți.Țineți bine minte pozele cu Andreea Bălan goală, acoperită doar de câteva bancnote românești, pentru că este singurul mod în care o veți putea surprinde fără haine pe simpatica cântăreață!"Playboy Mexic mi-a oferit 20.000 de euro, dar am refuzat [...] Mai apar sexy pentru a-mi promova muzica, dar nu voi poza niciodată nud", a declarat Andreea pentru Kanal D, adăugând că este mulțumită de felul în care arată.Invitată în platoul emisiunii CanCan Tv, Andreea Bălan a vorbit și despre cariera sa, care implică și o colaborare cu nimeni altul decât iubitul ei, Keo.Chiar dacă concertele pe care le susține nu sunt deloc cuminți, artista susține că "show-ul cu bice nu îl fac în mall-uri sau unde sunt copii, avem mai multe variante". "În clipuri trebuie să fii provocatoare. Dar îți respecți partenerul de dans, îi respecți munca", este de părere Andreea.Cât despre colaborarea și pe plan profesional cu iubitul ei, acesta are și el un merit important: "Eu și Keo facem o echipă extraordinară, el mă susține, îmi compune piesele. Suntem de șase ani împreună și locuim în casa lui".Și pentru că despre sânii Andreei Bălan s-au vorbit vrute și nevrute, aceasta a avut doar atât de spus: "Dacă publicului îi place, ce mai contează dacă am sau nu?".