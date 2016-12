Andreea Antonescu s-a măritat

Ştire online publicată Vineri, 18 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Andreea Antonescu s-a căsătorit în secret cu Traian Spak, tatăl fiicei ei, după o relație de 8 ani.Invitată miercuri, în emisiunea „Happy Hour” de la Pro TV, fosta componentă a trupei Andra a dezvăluit că s-a măritat, însă și-a păstrat numele.„Nu m-am măritat în America. Traian nu are încredere în căsătoria în Vegas, dar mie mi s-ar fi părut drăguț. Dar nu, nu s-a întâmplat acolo! Am făcut doar cununia civilă. Sunt tot Andreea Antonescu, nu Spak, am rămas aceeași”, a spus Andreea Antonescu, fără a da însă detalii despre eveniment.