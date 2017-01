Andreea Antonescu, planuri îndrăzneţe de viitor

Andreea Antonescu, planuri îndrăznețe de viitor

Ştire online publicată Miercuri, 17 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Revenirea în România, fără soț, a Andreei Antonescu a alimentat zvonurile conform cărora mariajul vedetei cu afaceristul Traian Spak ar fi ajuns la final. Ca să închidă gura târgului, cântăreața anunță planuri personale îndrăznețe.“Ne-am căsătorit la starea civilă, nunta religioasă nu am apucat să o facem din lipsă de timp. Anul viitor o să ne cununăm, însă deocamdată ne axăm mai mult pe carieră și pe afaceri. Traian este momentan în Statele Unite, dar va veni de Sărbători să petrecem în familie, apoi ne vom întoarce în America împreună, unde voi sta cu Sienna cam o lună”, a declarat Andreea, pentru libertatea.ro, încercând să inducă ideea că totul merge bine în familia ei, în ciuda zvonurilor de divorț din ce în ce mai frecvente în ultima vremeÎntoarcerea ei în România fără soțul său a generat multe speculații pe care, iată, cântăreața se chinuie să le demonteze. Și dacă nunta nu e un argument suficient, Andreea aduce în vorbă și copiii. Artista susține că ar mai vrea unul, dar... “De când am aflat că am rămas însărcinată cu primul copil, mi-am luat rolul de mamă în serios. Am renunțat la fumat, am mâncat sănătos, iar după ce am născut, opt luni am stat acasă. A trebuit să renunț la carieră”, explică ea.