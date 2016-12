Andreea Antonescu, liberă la mare, pe litoral

Ştire online publicată Vineri, 08 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jumătatea roșcată a fostei trupe Andre a încercat să fie actriță în SUA, dar tot muzica a rămas pasiunea ei. În România revine destul de des, iar, în această perioadă, se află pe litoralul nostru împreună cu fetița ei.Cele două se distrează ca două prietene, iar Andreea are grijă ca Sienna, în vârstă de 3 ani, să se bucure din plin de vacanța românească."Tot timpul am fost îndrăgostită de mare, întotdeauna am preferat marea și mă bucur că Sienna mă moștenește pe mine. Singurele scandaluri pe care le avem sunt când trebuie să o iau din cădiță sau când trebuie să o scot din apă", a spus Andreea Antonescu la ProTV.