Andreea Antonescu, amintiri de la primul concert

Ştire online publicată Vineri, 16 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Antonescu și-a adus aminte de perioada „Andre” atunci când, împreună cu Andreea Bălan, reușea să umple sălile în care concertau cu mii de fani. „Andre a fost, este și va rămâne proiectul meu de suflet. Niciodată nu aș putea să zic ceva de rău. Au fost momente excepționale alături de Andreea. În momentul în care am considerat că am nevoie de un om pe care l-am iubit sincer, am ales-o pe ea”, a declarat Andreea Antonescu, pentru Zeus Tv.Andreea și-a adus aminte și de primul concert pe care l-au susținut la Târgoviște când ele au crezut că este o țeapă, dar când au ajuns la locație, sute de oameni le-au înconjurat mașina și au început să strige „Andre”.„Primul nostru spectacol era undeva la Târgoviște. Impresarul l-a sunat pe tata și i-a zis să îl sune când vom intra în oraș ca să ne trimită mașini cu bodyguarzi. Tata se gândea că am luat țeapă. Ne-au trimis două mașini cu bodyguarzi. Când am ajuns la locație am văzut o masă de oameni bătând în mașina noastră și strigau Andre. Mie și Andreei ne-au dat lacrimile. Am încercat să cântăm prima noastră melodie și nu am apucat pentru că publicul cânta mai tare ca noi. Stăteam cu microfoanele în mână, ne uitam una la alta și ne dădeau lacrimile”, a mai spus cântăreața.