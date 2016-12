Andra va fi mămică: "Am păstrat secretul fiindcă..."

Ştire online publicată Joi, 09 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andra este însărcinată în cinci luni și sarcina decurge fără probleme. Cântăreața a mărturisit că a preferat să păstreze secretă sarcina pentru că dorea să le ofere celor din jur ”o știre sigură”.”Nu știu cât mă așteptam sau cât așteptam, pur și simplu. Am avut presimțirea că asta se va întâmpla curând, dar din superstiție, poate, am preferat să aștept o certitudine. Noi ne doream acest copil și ceva îmi spunea că e doar o chestiune de timp – nu prea îndelungat – până când va veni. Am păstrat secretul fiindcă voiam să ofer celor din jur o știre sigură, am parcurs tot traseul analizelor amănunțite și, când am știut că totul e ok am spus tuturor. Cât despre faptul că e fetiță, ei bine, asta chiar ne face fericiți, fiindcă ne doream ca David să aibă o surioară. El e un băiat tare bun, lipicios și protector și presimt că va avea grijă de ea toată viața”, a mărturisit Andra, într-un interviu pentru apropotv.ro.