Andra şi Cătălin Măruţă – Revelion de două ori

Andra și Cătălin Măruță – Revelion de două ori

Ştire online publicată Luni, 19 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru Cătălin Măruță și Andra, sfârșitul lui 2008 a adus primul Revelion în care cei doi au lăsat munca deoparte în favoarea vacanței de iarnă... la multe grade Celsius. Cei doi au dat zăpada și gerul pe nisip și soare și au petrecut două săptămâni în Dubai, timp în care au descoperit toate minunile Emiratelor Arabe. În Dubai, noaptea dintre ani a sosit pentru Andra și Măruță de două ori: „pentru că atunci când în Dubai era 12 noaptea, în țară era abia 10. Așa că nu puteam să ratăm Revelionul românesc”. Anul Nou nu a fost însă lipsit de peripeții: vedeta Pro Tv recunoaște că înainte de petrecerea dintre ani și-a dat seama că nu are... costum! „Revelionul a fost organizat pe plaja hotelului la care am fost cazați, numai că ținuta obligatorie era costumul! Și cum eu am plecat în vacanță fără costum, m-am văzut nevoit să merg la probat și cumpărat prin magazinele din Dubai”, spune Măruță. Una peste alta, Andra și Măruță mărturisesc că această vacanță a fost pentru ei ca o pagină din „1001 de nopți”: „Am avut o senzație unică - aceea că trăim ceva ireal. Totul este fabulos. Incredibil. Este un amestec unic de legendă, mister, civilizație, exotic, bun gust, ospitalitate, eleganță, opulență”.