Andra şi Cătălin Măruţă - secretele unei căsnicii fericite

Andra și Cătălin Măruță - secretele unei căsnicii fericite

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andra a ales să dezvăluie unele dintre secretele care stau la baza relației foarte bune pe care o are cu soțul său, Cătălin Măruță, dar și ce planuri și-a făcut pentru perioada când emisiunea „Românii au talent” se va termina. Andra va petrece o vacanță în Spania alături de soțul său Cătălin și de prietenii lor atunci când emisiunea „Românii au talent” se va termina, scrie Libertatea, citând revista Tv Mania.Andra Măruță a dezvăluit că secretul căsniciei fericite pre-supune... disponibilitatea de a ceda, dar și faptul că niciodată ea și Cătălin nu pot sta supărați mai mult de câteva minute.„Ca în fiecare cuplu, există și momente de ciondăneală. Am spus de mai multe ori, noi niciodată nu am stat certați unul cu altul mai mult de cinci minute! Cedăm amândoi concomitent, pur și simplu râdem și ne împăcăm într-o secundă. Nu avem orgolii prostești, nu ținem la supărare, uităm imediat orice tensiune”, a mai spus Andra pentru sursa citată.