Andra şi Cătălin Măruţă, deocamdată, doar… naşi

Andra și Cătălin Măruță, deocamdată, doar… nași

Ştire online publicată Miercuri, 01 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Emoții mari pentru familia Măruță în weekendul care tocmai s-a încheiat! După ce anul trecut au devenit soț și soție, Andra și Cătălin Măruță au avut parte de un alt eveniment important în familie: cei doi au devenit nașii lui Vlad, băiețelul lui Săndel, fratele Andrei. Botezul, care a avut loc la Câmpia Turzii, i-a ținut ca pe jar pe cei doi nași, care recunosc că au avut mari emoții: „A fost prima dată când am botezat un copilaș și am avut și emoții”, povestește Măruță. „Ne gândeam că o să plângă, că nu o să ne descurcăm, că nu vom ști ce e de făcut”. Însă micuțul și-a jucat cum trebuie rolul de copil cuminte și nu le-a dat mari bătăi de cap nici nașilor, nici părinților: „Vlad a dormit toată slujba, așa că nu am avut probleme deloc!”, a mai spus prezentatorul „Happy Hour” de la Pro Tv. Andra și Cătălin au recunoscut că au așteptat cu nerăbdare ziua botezului, mai ales că un copil este o binecuvântare pentru orice familie. Dacă organizarea evenimentului a fost lăsată în seama părinților, Săndel și Aurora, care s-au ocupat de toate, nașii au avut grijă ca micuțul Vlad să primească cele mai frumoase daruri: „Noi i-am cumpărat toate hăinuțele, foarte multe jucării, dar și căruciorul, care acum abia așteaptă să fie scos la plimbare”, povestește Andra. După ceremonia religioasă, nașii au petrecut împreună cu familia la un restaurant din oraș. Iar la final, după ce au dispărut toate emoțiile, Andra și Cătălin au mărturisit că speră să mai urmeze și alți fini: „Nouă a început să ne placă”, au recunoscut fericiți cei doi.