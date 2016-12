Andra se pregăteşte de naştere

Andra se pregătește de naștere

Ştire online publicată Luni, 28 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru Andra a început probabil cea mai grea perioadă din viață: cea în care numără zilele până ce va deveni mamă. Mai are două săptămâni și pare complet pregătită să îl aducă pe lume pe micuțul David, iar fericirea aceasta o determină să nu-și facă griji nici pentru siluetă, nici pentru cât îi va lua ca să revină în formă. Soția lui Cătălin Măruță se gândește că ar fi mai bine dacă ar naște prin cezariană. „Tot ce ne interesează este ca bebele să fie sănătos. Am renunțat la tocuri pentru că a început să mă doară spatele. Am luat cam 14 kilograme în timpul sarcinii. Am băut multe lichide care m-au ajutat. Bebele a fost foarte cuminte, nu am avut multe pofte. A fost totul normal, apetitul a fost mai mare, dar cu bun simț. Am folosit multe creme, în special pentru vergeturi. O să nasc prin cezariană totuși, sunt nehotărâtă, dar tind să nasc prin cezariană. Cred că e cel mai comod pentru mine și pentru bebe”, a declarat interpreta pentru „Poveștiri de Noapte”.