Andra: „Părinţii şi soţul meu mi-au marcat viaţa“

Andra: „Părinții și soțul meu mi-au marcat viața“

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Simplitatea și naturalețea de care dă dovadă au transformat-o pe Andra într-un model demn de urmat. Cea mai răsfățată artistă de public recunoaște însă că și ea are câteva modele care i-au marcat viața. „Toți oamenii care și-au urmat visul reprezintă un model pentru mine. Fiind cântăreață, modelele mele sunt majoritar în muzică, dar nu numai. De la marile nume din muzică și până la oameni care au schimbat fața lumii, îmi sunt modele de viață și de rațiune. Sunt prea multe nume care mi-au influențat viața, de la părinții mei, soțul meu, până la celebrități internaționale“, a declarat Andra pentru perfecte.ro. Întrebată care e cel mai mare vis al ei, Andra a spus: „Cred că mi-l trăiesc deja, visul frumos este în pre-zentul meu, dar asta nu înseamnă că nu-mi doresc mai mult. Îmi doresc să rămân cel puțin în punctul în care mă aflu acum. Am hituri care se difuzează în zeci de țări, am concerte multe și în țară, iar în afară de asta, reușesc să mă bucur și de familia mea. Puțină lume are șansa asta“.