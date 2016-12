Andra, la spital! Artista va naşte

Andra, la spital! Artista va naște

Ştire online publicată Joi, 23 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Zi mare în familia lui Măruță. Andra s-a prezentat la clinica unde va naște prin cezariană. Artista va aduce pe lume o fetiță care va purta numele Eva Maria Ioana."Ni s-a împlinit o dorință uriașă, acum savuram fiecare moment al așteptării venii pe lume al noului bebe. E o senzație pe care numai o femeie însărcinată o poate înțelege. Am avut grețuri la început, dar nu cine știe ce. În limite normale. Este adevărat că au existat zile în care am preferat să mănânc numai salate, pentru că altceva nu am putut", spunea Andra, după ce a aflat că va avea o fetiță.