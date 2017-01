Andra este mătuşă!

Andra este mătușă!

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Andra are, în această perioadă, numai motive de bucurie! Pe lângă succesul pe care îl are cu noul album de muzică populară, „Album de familie”, și cu emisiunea „O-la-la” de la Pro Tv, de curând artista a devenit mătușă! În urmă cu trei zile, fratele său, Săndel, și soția acestuia, Aurora Mihai, au devenit părinții unui băiețel minunat care a venit pe lume la Maternitatea din Câmpia Turzii și a primit nota 10! „Îmi este greu să exprim în cuvinte ceea ce simt acum. Numai când ești părinte realizezi fericirea pe care o simți când copilul tău deschide pentru prima oară ochii. Am plâns și am râs în același timp; este cea mai mare bucurie de până acum, a mea și a soției mele”, mărturisește emoționat Săndel.