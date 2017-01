Andi Moisescu, şeic în Ţara taxelor

Duminică, 7 martie, de la 13:05, la Pro Tv

Andi Moisescu, șeic în Țara taxelor

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ce „Decameronul”, ce „O mie și una de nopți”! România are un potențial de poveste, iar atunci când se va naște un autor priceput, lumea se va putea delecta cu antologia în zeci de volume „România, țara taxelor”! Fin observator al lucrurilor ce se petrec în jurul lui, Andi Moisescu face în ediția din 7 martie a emisiunii Apropo Tv, introducerea capodoperei nescrise încă. Poate că nu mai miră pe nimeni că României îi place să exceleze. La taxe, în mod special. Cum statutul de „țara cu cele mai multe taxe din Europa” începea să fie din ce în ce mai demodat, România începe să se reprofileze și să se îndrepte spre cel de „țara cu cele mai scrântite taxe”. Și cum Europa este mult prea mică pentru ambițiile unei țări atât de determinate, în curând lumea toată i se va așterne la picioare. Din categoria best of, echipa Apropo nu va omite să trateze cum se cuvine taxa pe fast food, taxa pe vapoare, stabilită de edilii din Sibiu, sau taxa pe focuri de artificii. Subiect savuros, comentatori așijderea. Petre Roman, unul dintre invitații lui Andi Moisescu din această duminică, a declarat: „După opinia mea și potrivit experienței mele de om politic și de conducător de Guvern, nu găsesc altă explicație decât aceea că fiecare taxă, fiecare impozit este însoțit de o șpagă. Trebuie să existe șpăgile astea”. Bobo de la Fără zahăr și Oreste încearcă să găsească alte explicații, nu mai puțin spumoase, însă.