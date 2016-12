Anda Adam, primele declaraţii despre nunta lui Victor cu Bianca

Anda Adam, primele declarații despre nunta lui Victor cu Bianca

După șase ani în care au fost fericiți împreună, Anda Adam și Victor Slav au decis să o ia pe alte drumuri, iar la doar câteva luni de la despărțire, acesta s-a logodit cu Bianca Drăgușanu.De curând, cei doi au făcut și cununia civilă, lucru care nu a putut să o lase indiferentă pe Anda, scrie realitatea.net.Anda Adam a mărturisit pentru Știrile Kanal D că nu se poate bucura pentru alegerea lui Victor, dar i-o respectă. Anda a mărturisit că singurul lucru care contează pentru ea e ca fostul ei iubit să fie fericit, indiferent cu cine alege să facă acest lucru.„Nu pot să spun că sar în sus de bucurie. Nu pot să sărbătoresc în oraș faptul că cineva cu care am avut o relație de șase ani s-a căsătorit într-un timp atât de scurt. Dacă el nu a mai putut să fie fericit alături de mine, ci împreună cu altcineva, atunci eu sunt împăcată cu subiectul și cu faptul că asta e ceea ce și-a dorit. Dacă el e fericit și eu sunt fericită, nu pot să fiu egoistă. Am aflat de nuntă din presă. Mă mulțumesc cu faptul că nu am mai stat încă șase ani împreună, ca să ajungem să ne despărțim. Am făcut un an de când nu mai suntem împreună și a trecut destul de mult timp. Nu regret nimic. Am creat un film care îmi place”, a declarat artista.