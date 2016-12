Anda Adam: „Nu-mi doresc momentan o relaţie stabilă“

Anda Adam: „Nu-mi doresc momentan o relație stabilă“

Sâmbătă, 09 Martie 2013

Victor Slav e pe cale să fie înlocuit cu cineva din America, deoarece Anda Adam a dat de înțeles că este în căutarea unei noi iubiri.După ce a revenit la viața de burlăciță, Anda Adam a fost văzută de multe ori alături de bărbați, mai mult sau mai puțin celebri, la distracție.Toate declarațiile Andei de după despărțirea de Victor Slav au fost până acum că nu a cunoscut un bărbat care să poată să îi ia locul alături de ea. Și, totuși, se pare că lucrurile sunt gata să se schimbe.„Mă amuză că orice discuție sau întâlnire pe care o am cu diverși bărbați în club, la petreceri, la restaurant sau oriunde altundeva în public duce imediat la concluzia că respectivul e noul meu partener. Nu-mi doresc momentan o relație stabilă, nu caut asta, pur și simplu ies în oraș cu prietenele, cu grupuri de amici, întâlnesc oameni noi, socializez. Faptul că vorbesc la urechea cuiva, pentru că în club e gălăgie, și sunt fotografiată atât de aproape de respectivul, nu în-seamnă că am o nouă relație. Legat de Statele Unite, da, există cineva cu care țin legătura, însă momentan totul e la stadiul de cunoaștere reciprocă”, a explicat Anda pentru Ring.Într-un interviu pentru ziarul Ring, Anda Adam a dezvăluit faptul că, de-a lungul relației ei cu Victor, s-a discutat despre căsătorie, însă nu au mers niciodată până la capăt, deoarece considerau că relația lor funcționează și fără un act.„N-am fost cerută în căsătorie de Victor, am discutat adesea despre asta, dar n-am mers niciodată până la capăt. Ne-a fost bine așa cum eram și nu consideram necesar actul ăla. Suntem doi oameni maturi care gândesc ca atare. Ne respectăm prea mult ca să existe orice urmă de resentimente. Am decis de comun acord să mergem fiecare pe alt drum, iar acum nu există motive de regrete. Îi doresc să fie fericit, să se simtă împlinit fie că își reface viața alături de Bianca, fie de orice altă femeie. Nu există niciun fel de competiție între noi”.