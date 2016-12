Anda Adam nu-i poartă pică fostului iubit, soţul Biancăi Drăguşanu

Anda Adam nu-i poartă pică fostului iubit, soțul Biancăi Drăgușanu

Ştire online publicată Vineri, 28 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Plictisită să tot fie întrebată dacă o deranjează că Victor Slav, fostul ei iubit, se însoară cu Bianca Drăgușanu, Anda Adam lămurește situația. Frumoasa solistă a declarat că le dorește celor doi multă fericire.Contrar gurilor rele, cântăreața nu îi poartă pică lui Victor Slav că și-a refăcut viața într-un timp destul de scurt de la despărțirea lor. „Anul trecut, alături de Victor, am luat decizia comună de a ne despărți. Am știut amândoi că din acel moment drumurile noastre se bifurcă și că, inevitabil, în viața noastră vor intra persoane noi. El mi-a povestit încă de la început de noua lui relație. Chiar dacă multora le vine greu să creadă, nu am nimic împotriva acestei situații. Mă bucură faptul că este liniștit și fericit în noua lui relație”, a mărturisit Anda pentru Libertatea.Extrem de sinceră, cântăreața susține chiar că își dorește ca fericitul cuplu să aibă parte numai de bucurii: „Este ceva firesc și sănătos să mă bucur pentru el. Viața fiecăruia merge mai departe. Le doresc numai bine și să se poată bucura de sentimentele lor”. Solista spune că nu are un iubit în acest moment, dar știe clar ce vrea de la un bărbat. „Să mă iubească, în primul rând, să înțeleagă faptul că am o carieră, să aibă, la rândul lui, o carieră admirabilă și, normal, să existe acea chimie între noi și acel respect reciproc care să facă relația să dureze”. „Cel mai frumos este să nu aștepți, ci să fii surprinsă de o nouă iubire”, aceasta este deviza Andei Adam când este întrebată dacă e pregătită pentru o nouă relație.