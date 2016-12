Anda Adam, în toiul pregătirilor / Încă puțin și va fi mireasă: "Îmi doresc foarte tare un copil"

02 Aprilie 2015

Încă puțin și Anda Adam (34 de ani) va ajunge la altar alături de alesul ei. Nunta blondinei se anunță a fi una grandioasă, pe placul tuturor invitaților."Eu nu vreau să șochez la nunta mea. Nu o să fie o nuntă clasică, o să fie altceva. O să fie super petrecere, super muzică, vom avea un super program artistic, într-o locație superbă. Am auzit că nu e bine să cânt la nunta mea de la Lora, acum două zile. Eu nu voi cânta, voi dansa. Am ales și verighetele, sunt din aur alb", a declarat ea, la Antena 1.Xonia este una dintre domnișoarele mele de onoare, va fi și Roxana Vancea. O să am și un domnișor de onoare, pe Dorian Popa, care e bun prieten cu viitorul meu soț", a mai spus Anda Adam.Blondina intenționează să devină și mamă în viitorul cât mai apropiat. "Dacă ar fi după mine, aș avea vreo 5 copii. Îmi doresc foarte tare un copil și sunt convinsă că o să vină și momentul ășa. Luam lucrurile treptat, și așa s-au întâmplat multe anul ăsta", a încheiat ea, scrie click.ro.