„Anda Adam foloseşte parfumuri bărbăteşti“

„Anda Adam folosește parfumuri bărbătești“

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Marco Pisani a vorbit, în cadrul emisiunii La Măruță, despre relația pe care a avut-o cu Anda Adam.Bărbatul a mărturisit că atunci când a mers în vizită la Anda a văzut pe noptiera acesteia un parfum bărbătesc, despre care a crezut că-i aparținea lui Victor Slav.Marco Pisani a subliniat în cadrul emisiunii realizate de Cătălin Măruță că nu a avut o relație serioasă cu Anda Adam, dar că s-au distrat împreună.Afaceristul a precizat faptul că Anda a fost acasă la el, dar că și el i-a vizitat dormitorul frumoasei blonde.Întrebat de Măruță dacă nu a l-a deranjat faptul că în locuința Andei erau și haine de-ale lui Cătălin Botezatu, iubitul oficial al cântăreței, Pisani a mărturisit că nu a văzut nicio haină care să-i aparțină acestuia. Bărbatul a precizat însă că a văzut mai multe parfumuri bărbătești despre care a crezut inițial că-i aparțin Andei Adam. Acesta a precizat însă că vedeta i-a explicat că ei îi plac parfumurile bărbătești.„Nu am văzut nicio haină de-a lui Botezatu, nu mi-a vorbit niciodată despre el. Am văzut mai multe parfumuri bărbătești, despre care am crezut că sunt ale lui Victor. Anda folosește parfumuri bărbătești. Ea e o femeie mai dură, mai masculină”, a spus bărbatul, scrie click.ro.