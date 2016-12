Anda Adam, despre rochia pe care a mai purtat-o şi Bianca: ,,Dacă ştiam, evitam"

Anda Adam, despre rochia pe care a mai purtat-o și Bianca: ,,Dacă știam, evitam"

Pare greu de crezut, dar Anda Adam a îmbrăcat joi seară un model de rochie pe care îl purtase Bianca în urmă cu ceva vreme. Mai mult, pe lângă faptul că era fix același model, rochia era și aceeași culoare. "Eu de o lună de zile colaborez cu creatoarea Ana Radu, care probabil în acea perioadă colabora cu Bianca. Eu am primit patru rochii acasă, din care am avut de ales. Am ales-o pe aceasta mov, pentru că celelalte nu-mi veneau, ba la sâni, ba la șolduri", a spus Anda Adam pentru Libertatea.Aceasta a continuat: "Sincer, dacă știam că rochia asta a mai fost purtată, nu o mai luam, tocmai din pricina faptului că nu voiam să dau naștere acestor articole care au apărut".Anda Adam a punctat: "Eu am probat rochia asta la ora 2 noaptea, înainte de eveniment și nici măcar nu m-am mai putut consulta cu Ana Radu, pentru că era târziu. Vreau să fie clar că nimeni nu copiază pe nimeni și a fost pură întâmplare", scrie libertatea.ro.