Anda Adam, apropouri la Victor Slav?

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu fac nuntă în această toamnă. În acest timp, Anda Adam, fosta iubită a prezentatorului tv, visează și ea la o familie, dar nu a apărut încă bărbatul care să o ducă în fața altarului. Artista a mărturisit pentru Click! că nu a fost niciodată cerută în căsătorie.La 33 de ani, Anda Adam este una dintre cele mai frumoase femei din România și nu duce lipsă de admiratori, care ar da orice să-i câștige inima.Cu toate acestea, cei ce reușesc să-i intre în grații artistei preferă să rămână la statutul de iubiți, fără a face următorul pas. Nici Victor Slav, bărbatul alături de care și-a petrecut mai bine de șase ani din viață, nu i-a pus inelul pe deget, deși pe actuala iubită, Bianca Drăgușanu, a cerut-o la doar câteva luni de când au început relația.Artista a recunoscut acest lucru, în exclusivitate pentru Click!„Îmi doresc o familie și cel puțin doi copii, o fetiță și un băiat. Mi-ar plăcea foarte mult să am gemeni”, a declarat Anda. Din păcate, cântăreața mai are de așteptat până va reuși să-și împlinească acest vis, întrucât nu a găsit încă bărbatul care să o ducă la altar și să fie tatăl copiilor ei.Deși este extrem de admirată și curtată de reprezentanții sexului tare, Anda mărturisește că niciunul dintre aceștia nu a cerut-o vreodată în căsătorie. Artista a declarat că bărbații din viața ei nu au făcut niciodată acest pas și că a primit astfel de propuneri doar din partea fanilor ei.„Nu am fost cerută în căsătorie în niciuna din relațiile pe care le-am avut. Am avut alte priorități și ne-a fost bine așa cum eram. În schimb, am primit cereri în căsătorie de la fani”, a spus aceasta. Solista speră ca în viitorul apropiat să se poată așeza la casa ei.Timp de șase ani, Anda Adam și Victor Slav au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc.