Anda Adam, ajutată de Botezatu în carieră

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam a vorbit într-un recent interviu despre relația pe care o are cu Cătălin Botezatu și despre felul în care designerul a ajutat-o pe plan profesional. Fosta iubită a lui Victor Slav susține că îi este recunoscătoare lui Botezatu pentru ajutorul pe care i l-a dat în ceea ce privește ultima ei piesă, „Dacă ar fi”, care a ajuns la peste 2,5 milioane de vizualizări pe internet.„Succesul unei piese nu ține neapărat de modul în care o promovezi. Piesa trebuie să fie plăcută, în primul rând, de public. Cătălin a avut însă o contribuție considerabilă atunci când am lansat-o.Modelul din clip este recomandat de el, mi-a fost alături la filmări. La fel și la Media Music Awards, când am avut acel moment în cadrul show-ului (n.r. - sărutul pe scenă). Pe orice pune mâna Cătălin devine un succes. Și eu, și Cătălin suntem muncitori. Workaholici chiar!”, a precizat blonda, pentru ziarulring.ro.