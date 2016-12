Anda Adam a dezvăluit care este cea mai mare dorinţă personală

Anda Adam a dezvăluit care este cea mai mare dorință personală

Ştire online publicată Marţi, 03 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam are o dorință ascunsă, neîmplinită, pe care speră ca într-o bună zi, cât mai curând să o atingă. Într-un interviu oferit site-ului woman2woman.ro, Anda Adam a dezvăluit că și-ar dori să aibă un copil. Pe de altă parte, chiar dacă nu a reușit asta până acum, vedeta spune că nu are regrete și se simte un om îm-plinit.Chiar dacă, spune Anda cu oarece tristețe, și-ar dori un copil, nu are de gând, orice ar fi, să renunțe la muzică, deoarece e viața ei. „Cariera mea de aproape 15 ani” e cea mai mare realizare a blondei, iar peste cinci ani se vede făcând exact același lucru ca până acum: cântând, scrie libertatea.ro.