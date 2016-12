Anca Ţurcaşiu: «Să tragi cu disperare să arăţi la 60 de ani ca la 30 e ceva nefiresc»

Anca Țurcașiu: «Să tragi cu disperare să arăți la 60 de ani ca la 30 e ceva nefiresc»

Anca Țurcașiu a vorbit într-un recent interviu despre părerea pe care o are în legătură cu obsesia multor femei de a-și ascunde vârsta.Cântăreața recunoaște că i se pare total anormal ca femeile să fie obse-date din cauza efectelor pe care le are îmbătrânirea asupra lor și este de părere că această obsesie este dictată în primul rând de revistele de profil.„Înfrumusețarea asta... ne chinuiește aiurea! E o chestiune venită de la nebunia asta cu perfecțiunea din șapte mii de reviste. Suntem lăsați să fim diferiți, suntem lăsați să îmbătrânim, iar să tragi cu disperare să arăți la 60 de ani ca la 30 e ceva nefiresc”, a declarat Anca, pentru Ring.Conștientă de faptul că este considerată una dintre cele mai naturale și frumoase vedete din România, Anca Țurcașiu susține că își menține aspectul cu un efort minim însă că încearcă să trăiască sănătos și să facă sport. Din aceste motive, este de părere că fiecare om ar trebui să nu lase aspectul fizic să-i dicteze cât de fericit este.„Eu stau în oglindă cinci minute. N-am operații estetice și nici n-aș apela la așa ceva. O mare greșeală a femeilor este aceea de a nu te ac-cepta așa cum ești. Nu e normal să fii nefericit, să suferi că «vai, mi-au apărut niște riduri!». Ne îmbogățim cu atâta maturitate. În fiecare an ce trece devii mai bogat. Aspectul fizic e important în meseria pe care o ai, dar contează să fii fericit. Apreciez naturalețea și a fi împăcat cu tine că e OK. Atunci când ai un rol, trebuie să apelezi la niște metode, dar nu așa, aiurea”, a adăugat artista.