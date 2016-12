Anca Ţurcaşiu rupe tăcerea: "Nu am divorțat și nici nu am de gând"

Anca Țurcașiu rupe tăcerea: "Nu am divorțat și nici nu am de gând"

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După două zile de mister, în care toată lumea s-a întrebat dacă Anca Țurcașiu este într-adevăr o femeie liberă, artista rupe tăcerea. Ea a declarat în exclusivitate pentru Click! în ce relații se află acum cu medicul Cristian Georgescu, bărbatul care îi este alături de 16 ani și împreună cu care are un fiu."Nu am divorțat și nici nu am de gând. Totul este o invenție, o aberație, o joacă ce s-a transformat dintr-un răspuns în bătaie de joc în altceva... Cineva m-a întrebat de o sută de ori dacă am divorțat și eu i-am spus tot de atâtea ori că nu am divorțat. Dar mi-a spus că știe sigur că am divorțat și în bătaie de joc i-am spus că dacă știe mai bine înseamnă că așa e. Dar se pare că totul a fost împotriva mea. Seara am fost împreună cu soțul meu de mână la un eveniment. Asta este culmea că nu am fost văzută acolo, împreună. Iar a doua zi am plecat la Bacău, unde am avut spectacole... M-a luat prin surprindere aiureala și avalanșa asta. Mai ales că eu sunt un om atât de discret, elegant, la locul meu și nu mă interesează nici un fel de discuție cu nimeni și nu sunt interesată să apar pe genul acesta de subiecte. Țânțăreanu e un năstrușnic și un glumeț, un tip care face afirmații, așa se joacă mereu și a cam exagerat. De fapt cu siguranță a exagerat. M-a supărat, dar eu îl iert", a declarat Anca Țurcașiu, în exclusivitate pentru Click!