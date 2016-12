Anca Ţurcaşiu: „Mă doare de îmi vine să ţip”

Anca Țurcașiu: „Mă doare de îmi vine să țip”

La cei 43 de ani pe care îi are, Anca Țurcașiu arată impecabil, silueta ei fiind invidiată chiar și de adolescente. Însă, pentru a arăta bine, în ultimul timp, Anca Țurcașiu face eforturi incredibile.Cu două luni în urmă, din neatenție, solista și-a rupt un deget de la picior. Chiar dacă s-a refăcut, fiecare apariție a ei în public este un chin.„Am vreo trei săptămâni de când am ieșit din gips. Sunt bine, m-am urcat pe tocuri! Nu prea pot să stau foarte mult, nu mă mișc foarte tare, dar am avut concerte și a trebuit să exersez, nu puteam să ies în balerini. Deși acum mă doare de îmi vine să țip, zâmbesc. Știi cum e vorba aia: suferă baba la frumusețe”, a declarat Anca Țurcașiu, citată de spynews.ro.