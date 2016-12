Anca Serea se pregăteşte să devină mamă

Anca Serea se pregătește să devină mamă

Ştire online publicată Miercuri, 02 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Anca Serea se pregătește să-l aducă pe lume pe cel de-al treilea copil al său și primul cu Adi Sâna.Prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV are de gând să nască pe cale naturală și o va face în România. „Am vrut să nasc în America, dar, din cauza drumului destul de lung, am renunțat la idee. Pentru creșterea micuțului mă va ajuta desigur Adi, darși cele două bunici”, a declarat Anca pentru adpm.com.Anca Serea mai are doi copii, dintr-o căsnicie anterioară, o fetiță de 5 ani, Sarah, și un băiat de 11 ani, David.