Anca Serea, despre provocările de a fi mama a patru copii

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Serea (33 de ani) este cea mai sexy mămică din showbiz. Ea a fost invitată într-o emisiune tv, unde a vorbit despre cum se descurcă cu cei mici. Frumoasa prezentatoare a mărturisit că nu își pedepsește copiii:''Cele mai grele momente sunt acelea în care ei nu se simt bine, pentru că simți așa că pierzi controlul ca părinte. Când mai au febră sau diverse răceli, dar am învățat să trecem peste ele. Spre exemplu, Ava a avut o răceală mai puternică la trei luni și jumătate, a fost un soi de pneumonie. A fost internată și am stat cu ea, dar a fost bine că și-a revenit. Asta e, cu bune și cu rele. Prostioare nu fac, e așa în limita bunului simț. Nu e niciunul agitat. Nu prea îi pedepsesc. Aici greșesc. Cu David am cele mai dese conflicte, are 13 ani, e la perioada adolescenței'', a spus Anca Serea, la Antena Stars.