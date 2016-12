Anca Badiu: „Mă simt aiurea când fac dragoste!“

Ştire online publicată Vineri, 27 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O fostă membră a unei trupe de succes din România se luptă de peste trei ani cu kilogramele în plus. Cântărește peste 80 de kilograme, iar viața ei a devenit un calvar, atât pe plan profesional, cât și sentimental. Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class, a renunțat la carieră din cauza surplusului de greutate, în plus viața sexuală a fost și ea afectată, din cauza faptului că acesteia îi era rușine să se mai dezbrace în fața partenerului. Dacă în trecut făcea furori cu silueta sa, în prezent Anca a ajuns să se închidă în casă din cauza surplusului de greutate provocat de un tratament medical pe care l-a făcut în urmă cu trei ani, cu o substanță numită cortizon. La problemele medicale s-a adăugat și depresia cauzată de moartea tatălui ei. Astfel, de la 60 de kilograme, artista a ajuns să cântărească aproape 100. Între timp, a mai slăbit, dar nu suficient. Acum are peste 80 de kilograme. „Nu am mai putut face nimic din cauza antide-presivelor. M-am îngrășat și mai tare în ultimul an. Din cauza asta, am preferat să stau în casă, nu am mai mers la concerte, le-am refuzat. Mă gândeam că pot să leșin pe scenă de la atacurile de panică sau că se uită lumea urât la mine”, a mărturisit Anca. „Mă simt aiurea când fac dragoste. Este destul de incomod să apari dezbrăcată în fața partenerului când ești grasă. Întotdeauna mi-am dorit să arăt bine, chiar și în pat”, a adăugat ea, scrie showbiz.ro.