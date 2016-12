Anastasia Lazariuc spune care a fost CEL MAI DUR MOMENT DIN VIAȚA EI

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La 61 de ani, Anastasia Lazariuc are numai motive de bucurie: este o artistă apreciată și are patru nepoți. Ba mai mult decât atât, una dintre nepoate, care are deja 21 de ani, este prietena ei cea mai bună.Viața i-a oferit însă și multe încercări, iar cea mai dură dintre ele a fost pierderea fratelui ei, o traumă peste care nu va putea trece niciodată.”Cel mai dur moment din viața mea a fost moartea fratelui meu, omul care îmi era cel mai apropiat, căruia îi puteam povesti orice", a mărturisit, emoționată, Anastasia Lazariuc, scrie libertatea.ro.