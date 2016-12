Anamaria Ferentz: ”Nu am mers 10 ore la toaletă pentru Eminem!”

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Solista a așteptat 13 ore să-l vadă pe rapper într-un concert la PasadenaȘi pentru că și-a dorit să-l vadă pe Eminem în carne și oase, cât mai aproape de ea, Ferentz s-a trezit de dimineață și a plecat la drum în compania prietenilor săi. A ajuns în Pasadena cu 13 ore mai devreme de începerea concertului și s-a pus pe asteptat! “Eu și prietenii mei ne-am cumpărat bilete la concertul lui Eminem din Pasadena, la categoria "General Admission Pit 1", adică exact în fața scenei. Pentru asta trebuie să fii printre primii la intrarea pe stadion, pentru a putea într-adevăr să ajungi să stai chiar în fața scenei. Așa că m-am trezit la 4 dimineața, (după ce am dormit doar 3 ore în acea noapte), i-am luat ți pe prietenii mei, (un producător muzical român care locuiește în L.A. și o studentă) cu care am fost la concert și am ajuns în Pasadena la 7 dimineața. Imediat ne-am așezat la rând la intrarea pe stadionul unde avea să concerteze Eminem. Eram printre primii. În fața noastră era o femeia care venise pentru Rihanna, (singura de altfel) , venise de 3 zile și încă 2 cupluri care veniseră cu o seară înainte. Am stat în acel loc până la 6 seara când s-a făcut intrarea pe stadion. Adică 11 ore. Iar la ora 20 a început concertul, deci în total așteptarea a durat 13 ore!”, a mărturisit artista. Ferentz a plecat pregătită la drum, cu scaune pliabile după ea, cu un prosop pe care să se poată așeza cât timp așteapta să intre la concert, cu apă, mâncare și cărți de joc. Timp de 10 ore nu a putut merge nici la toaletă! “După ora 14.00 nu am mai putut merge la toaletă, (să nu pierdem locul sau să nu ne mai lase să intrăm să stăm din nou la rând) și până la 12 noaptea aia a fost, n-am crezut vreodată să nu merg la toaletă 10 ore!” , scrie click.ro.