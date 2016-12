Amy Winehouse va primi o stea pe Music Walk of Fame din Londra

Sâmbătă, 16 Martie 2013

Cântăreața britanică, Amy Winehouse, va primi, postmortem, în ziua în care ar fi împlinit 30 de ani, o stea pe bulevardul Music Walk of Fame din Londra.Steaua dedicată regretatei cântărețe va fi prima care va și inaugura acest bulevard, similar celui din Hollywood, însă axat pe celebrități din lumea muzicii și nu a actoriei, scrie Daily Express.Steaua va fi astfel dezvelită pe 14 septembrie, după ce la începutul acestei luni au primit organizatorii undă verde pentru acest proiect.Printre trupele și cântăreții cu mari șanse de a primi o stea pe acest bulevard, situat în cartierul Camden, se numără și The Clash, Oasis, Blur, Madness și The Libertines.Amy Winehouse a murit pe 23 iulie 2011, după ce s-a confruntat mulți ani cu dependența de alcool și de droguri. Ea a fost descoperită moartă în patul ei, în apartamentul pe care îl avea în cartierul Camden în nordul Londrei, lângă ea afându-se două sticle goale de votcă.