Amy Winehouse s-a logodit cu fostul ei soţ, Blake Fielder-Civil

Amy Winehouse s-a logodit cu fostul ei soț, Blake Fielder-Civil

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața britanică Amy Winehouse s-a logodit cu fostul ei soț, Blake Fielder-Civil, la patru luni după ce au divorțat, informează dailymail.co.uk. Fostul producător muzical, Blake Fielder-Civil, în vârstă de 31 de ani, susține că divorțul cuplului, pronunțat în septembrie, a fost o consecință a presiunii exercitate de familiile celor doi soți. Blake Fielder-Civil, aflat în prezent într-o clinică specializată în tratamentul dependenței de droguri, din Sheffield, după ce a fost eliberat din închisoare la începutul acestui an, a spus că Amy Winehouse, în vârstă de 26 de ani, este „dragostea vieții lui”. El a declarat pentru tabloidul britanic The Sun: „Amy și cu mine intenționăm să ne căsătorim din nou și să întemeiem o familie. De această dată vom face lucrurile așa cum trebuie și sperăm că familiile noastre se vor obișnui cu ideea. Am trecut prin multe împreună, însă ne iubim la fel de mult ca la început”.